لجان "الأعلى للإعلام" السابقة تودع تقاريرها الختامية لدى الأمانة العامة للمجلس

(مصراوي):

تستعد عدد من لجان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تشكيله السابق لإيداع تقاريرها لدى أمانة المجلس لكي يطلع عليها أعضاء التشكيل الجديد برئاسة كرم جبر لاستكمال مناقشتها.

ويضم المجلس عددًا من اللجان كالشكاوى والدراما والرصد والتدريب والتراخيص وضبط الإعلام الرياضي.

وينتظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عدد من الملفات الهامة هي:

أولًا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

1- يواجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عددا من التحديات أبرزها "ضبط المشهد الإعلامي" في ظل التحديات التي تواجهها مصر في الداخل والخارج، حيث أكد صالح الصالحى عضو المجلس، أن المرحلة الحالية تشهد طفرة فى العمل الوطنى بتنفيذ برامج التنمية والمشروعات القومية الكبرى مما يستدعى ضبط المشهد الإعلامى لخلق فلسفة موحدة للعمل الوطنى لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.

وأكد الإعلامي نشأت الديهي، أن أعضاء المجلس سيجتمعون عقب أداء اليمين الدستورية لتحديد رؤيتهم في ضبط المشهد الإعلامي.

2- توفيق الأوضاع وتطبيق لائحة التراخيص التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مؤخرًا، والتي من المقرر أن تنتهي المهلة التي حددها المجلس بشأنها وتنتهي في 16 أغسطس المقبل.

3- ضبط المشهد الإعلامي الرياضي في ظل استمرار أزمات التراشق بين الأندية ومسؤوليها والتي تصاعدت مؤخرا، وخاصة مع الحديث عن عودة بطولة الدوري ورفض عدد من الأندية للقرار.

4- ضبط المشهد الإعلامي فيما يخص البرامج المستأجرة أو القنوات التي تبيع وتؤجر الهواء لغير المتخصصين الذين أساءوا لصورة الإعلام.

5- وضع حد للبرامج الطبية المجرة للهواء والتي أصبحت ساحة لغير المتخصصين، حيث شرع المجلس السابق في إعداد كود لتنظيمها.

6- التنسيق مع نقابة الإعلاميين بشأن توفيق أوضاع المذيعين الذين يظهرون على الشاشات، وأيضًا التنسيق مع وزارة الدولة للإعلام بشأن الملفات المشتركة بين الجهتين.

7- حماية الحقوق الاقتصادية للصحفيين والإعلاميين في ظل تضرر المؤسسات اقتصاديا في أعقاب جائحة كورونا.