"تشريعية النواب" تقر مشروع معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية

(مصراوي):



وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 362 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية بمصر والموقع في القاهرة بتاريخ 17 مارس 2020، مع التحفظ على شرط التصديق.

وقالت المذكرة الإيضاحية إن المشروع يهدف إلى تمكين المرأة وإشراك الرجال فيما يتعلق بتنظيم الأسرة، عن طريق زيادة الوعي بخدمات تنظيم الأسرة في مصر وتسهيل الحصول على هذه الخدمات ورفع مستواها.

ومعالجة الصعوبات الاجتماعية والسلوكية التي تواجهها الفتيات والنساء في الحصول على الخدمات الصحية الجيدة.

ويشمل المشروع شراء وسائل منع الحمل وتطوير خطة التوزيع في المناطق المستهدفة، وتصميم ونشر منهج شامل للتعليم في مجال السكان وتنظيم الأسرة وتنظيم فعاليات للتوعية بأهمية الابتزام القومي نحو تنظيم الأسرة.

وينفذ المشروع بواسطة صندوق الأمم المتحدة للسكان "الشريك المنفذ"، ويلتزم الصندوق عند إتمام جميع أنشطة المشروع بأولويات وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

وتتعاون الحكومة المصرية مع الحكومة الكندية لدعم بدء وتنفيذ ومتابعة المشروع، وتفوض وزارتي الصحة والسكان والشباب والرياضة لتولي التزاماتهما المتعلقة بالتنفيذ.

ووفقًا للاتفاق تقدم الحكومة الكندية مساهمة مالية للمشروع بقيمة إجمالية لا تتجاوز 5 ملايين دولار كندي خلال فترة 5 سنوات، وتتم تسوية أي خلافات قد تنشأ بشأن تطبيق وتفسير الاتفاق وديًا عن طريق المفاوضات بين الحكومتين المصرية والكندية.