رئيس "مكافحة الآفات" يكشف المساحات المصابة بـ"الحشرة الجياشة"

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عصام ياسين رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إن الوزارة تتابع عن كثب حركة نشاط دودة الحشد الجياشة، مشيرًا إلى أنه تم رصد الدودة في جنوب مصر بمحافظات "قنا وأسوان والأقصر".

وأضاف "ياسين"، لمصراوي، أن نسب الإصابة بالدودة محدودة للغاية ولا تتعدى 2%، لافتًا إلى أن الوضع لم يصل لدرجة الانتشار.

وتابع: "الأمور الفنية والتنفيذية على الأرض تتم بأفضل صورة للحد من مخاطر هذه الحشرة الفتاكة بكافة الوسائل العلمية والتنسيق مع المعاهدة البحثية واللجان الفنية التي تمر على الغيضان".



وأشار رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إلى أن الوزارة تتبع هذه الحشرة، ليس من اليوم بل منذ تسجيل أول حالة إصابة في مايو من العام الماضي.

وتعد "دودة الحشد الجياشة"، واحدة من أخطر الحشرات التي تتغذى على الأخضر، حيث تنشط في فترات الصيف ويكون دورة حياتها 30 يومًا، وتتغذى على 80% من أنواع المحاصيل الزراعية، و تضع 2000 بيضة في المرة الواحدة؛ مما يهدد الأمن الغذائي.