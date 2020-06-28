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البحوث الفلكية: زلزال بقوة 5.5 ريختر يشعر به سكان القاهرة والجيزة

08:06 م الأحد 28 يونيو 2020
البحوث الفلكية: زلزال بقوة 5.5 ريختر يشعر به سكان القاهرة والجيزة

نتيجة زلزال - ارشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، اليوم الأحد، رصد هزة أرضية قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر، موقعها 218 كيلو متر جنوب شرق مدينة إزمير التركية.

وأكد المعهد، في بيان إعلامي له، ورود بعض البيانات التي تفيد بشعور مواطني القاهرة والجيزة بالهزة الأرضية، الذي حدث في تمام الساعة 7:43 مساء بتوقيت القاهرة.

زلزال القاهرة الجيزة المعهد القومي للبحوث الفلكية محطات الشبكة القومية للزلازل مقياس ريختر

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