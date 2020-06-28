"الجيزة" تخطر مقدمي طلبات تقنين الأراضي بسداد الرسوم



كتب- أحمد عبدالمنعم:

طالبت محافظة الجيزة، مقدمي طلبات التقنين الخاصة بالأراضي أملاك الدولة ممن تسلموا أذونات سداد رسوم سبق صدورها بأنواعها المختلفة ولم يقوموا بالسداد وممن قاموا بالسداد ولم يخطروا المحافظة بهذا السداد بسرعة سداد تلك الرسوم.

وأوضحت المحافظة، أنه يتم سداد الرسوم حتى 30/6/2020 بدون غرامة مالية ولمن لم يقم بالسداد حتى هذا التاريخ ولمدة شهر من 1/7/2020 وحتى 31/7/2020 يضاف غرامة تأخير قدرها 2 % من إجمالي المبلغ المحدد.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنه بعد انتهاء هذه المدة فى 31/7/2020 دون السداد سيتم شطب المواطن من سجلات المنظومة الإلكترونية ويحق للدولة قانونًا التصرف في الأرض بما عليها.