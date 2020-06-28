نظام جديد.. الحكومة: الخميس بديلًا عن أي إجازة في منتصف الأسبوع باستثناء 3 مناسبات

(مصراوي):

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قرار منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلًا من يوم الثلاثاء، بمناسبة ثورة 30 يونيو، يأتي في إطار حرص الحكومة لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون.

وأشار سعد اليوم الأحد، في بيان إعلامي له، إلى أن الفترة القادمة ستشهد التوسع في تطبيق هذا النظام بحيث يُعتبر يوم الخميس التالي على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية، بدلًا من الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع، مع استثناء 3 مناسبات هي إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلًا من يوم الثلاثاء.

ونص القرار على أن تُمنح هذه الإجازة للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

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