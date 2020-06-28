متحدث "الوزراء" يكشف سبب تغيير إجازة 30 يونيو من الثلاثاء إلى الخميس

(مصراوي):

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قرار منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلًا من يوم الثلاثاء، بمناسبة ثورة 30 يونيو، يأتي في إطار حرص الحكومة لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون.

وأشار سعد اليوم الأحد، في بيان إعلامي له، إلى أن الفترة القادمة ستشهد التوسع في تطبيق هذا النظام بحيث يُعتبر يوم الخميس التالي على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية، بدلًا من الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع، مع استثناء 3 مناسبات هي إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.

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