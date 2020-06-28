لليوم الثاني.. "الأوقاف": روًّاد المساجد يظهرون وعيًا غير مسبوق (صور)

لليوم الثاني.. "الأوقاف": روًّاد المساجد يظهرون وعيًا غير مسبوق (صور)
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(مصراوي):
قالت وزارة الأوقاف، إن روًّاد المساجد يظهرون وعيًا غير مسبوق لليوم الثاني على التوالي لإعادة فتح المساجد بعد تعليق استمر لأكثر من 3 أشهر على مستوى الجمهورية.
ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا لصلاة الجماعة بالمساجد على مستوى الجمهورية، والتي وردت إليها من بعض المديريات الإقليمية.
وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن الصور تظهر وعيًا كبيرًا لدى الشعب المصري، لافتة إلى أن رواد المساجد أثبتوا أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والتزموا بالضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف، وهي الوضوء في المنزل، وإحضار السجادة الخاصة، وارتداء الكمامات، والتباعد والمسافات الآمنة، وعدم المصافحة، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.
واكدت الوزارة، أنها تثق في وعي وثقافة رواد المساجد، وأن هذا الوعي سيكون ثقافة الشعب المصري في كل الأماكن وشددت على أنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.
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