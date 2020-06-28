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بعد نهاية العزل المنزلي.. وزير الإسكان يعود لممارسة مهام عمله (صور)

05:58 م الأحد 28 يونيو 2020
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(مصراوي):

عاد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، لممارسة مهام منصبه من مكتبه بمقر وزارة الإسكان، عقب انقضاء فترة العزل المنزلي، وظهور نتيجة التحاليل الخاصة به سلبية من الإصابة بفيروس "كورونا".

وعقد الجزار، في مكتبه لقاءات مُكثفة مع مسئولي الوزارة وقيادات القطاعات المختلفة بالوزارة، لمتابعة ملفات العمل بجميع المشروعات التي تنفذها قطاعات الوزارة المختلفة، واستعراض جميع الملفات والمراسلات.

جدير بالذكر، أن الجزار، وطوال فترة العزل المنزلي، كان يعقد اجتماعات يومية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة جميع المشروعات التي تنفذها الوزارة، بالإضافة إلى ترأس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

عاصم الجزار وزير الإسكان فيروس كورونا

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