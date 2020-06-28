مطار القاهرة يستقبل 780 مصريًّا عالقًا في السعودية والإمارات والكويت

كتب- محمد عبيد:



قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، إن المطار استقبل 4 رحلات طيران اسثتنائية؛ على متنها 780 مصريًّا من العالقين بالسعودية والإمارات والكويت، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا.

وأضافت المصادر أنه وصلت رحلة لشركة طيران العربية قادمة من الدمام تقل 174 مصريًّا، ورحلة لشركة الخطوط السعودية قادمة من جدة على متنها 220 مصريًّا، ورحلة للخطوط الجوية الكويتية تقل 212 مصريًّا، ورحلة لطيران العربية قادمة من الشارقة وتقل 174 مصريًّا.

وأجرى أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بالمطار، اختبارات قياس درجات الحرارة على جميع الركاب القادمين في صالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يومًا.

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارًا من أول يوليو المقبل، وفقًا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.​