"القابضة للشرب": انتظام العمل لجميع العاملين بشركات المياه والصرف الصحي

كتب- محمد عبد الناصر:

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الأحد، إنه تم انتظام العمل لجميع العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة بمختلف محافظات الجمهورية، مع الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية العاملين، حرصًا على صحتهم وسلامتهم وذلك باتباع التالي: (ارتداء الكمامة الطبية- الحفاظ على مسافة التباعد الآمنة- الالتزام بعدم التكدس داخل مقارات العمل).

وشدد رسلان على متابعة الإدارات المختصة بكل شركة التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية، وعدم الدخول إلى مواقع العمل دون ارتداء الكمامة، ومهمات الوقاية، واتباع كل التدابير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من الفيروس، والتنسيق الدائم مع وزارة الصحة حال ظهور أي أعراض لأي عامل.

ونشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر صفحتها الرسمية https://facebook.com/HCWWeg إنفوجرافيك عن الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها داخل أماكن العمل؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنها غسيل اليدين باستمرار بالماء والصابون، ومراعاة التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن مترَين، وتهوية المكاتب، وتعقيم أدوات العمل، وارتداء الكمامات، وإبلاغ الجهات المختصة حال ظهور أي أعراض.

ونشرت الشركة فيديو آخر لتوعية العاملين بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل؛ منها الالتزام بارتداء مهمات السلامة والوقاية الشخصية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة عند التعامل مع مياه الصرف والرزاز المتطاير منها والتخلص الآمن من أدوات الوقاية.