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بعد موافقة "صحة البرلمان" عليه مبدئيًّا.. ننشر نص قانون المهن الطبية

04:53 م الأحد 28 يونيو 2020
بعد موافقة "صحة البرلمان" عليه مبدئيًّا.. ننشر نص قانون المهن الطبية

مجلس النواب

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، من حيث المبدأ، على مشروع قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، المقدم من الحكومة.

ويُفعّل مشروع القانون القرارات الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي والخاص بزيادة بدل المهن الطبية لدعمهم في معركة فيروس كورونا المستجد؛ خصوصًا أنهم خط الدفاع الأول في هذه الحرب.

وطبقًا للتشريع يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم "بدل مخاطر العدوى"، وفقًا للفئات الآتية:

- ١٢٢٥ جنيهًا للأطباء البشريين.

- ٨٧٥ جنيهًا لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائيي العلاج الطبيعي.

- ۷۹۰ جنيهًا لإخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.

- ٧٠٠ جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

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مجلس النواب قانون المهن الطبية محمد العماري

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