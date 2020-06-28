مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس الجهاز يتفقدان مواقع الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشروعات الاسكان الاجتماعي، بموقعى 645 عمارة و1185 عمارة، بمدينة حدائق أكتوبر، يرافقه المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز، والشركات المنفذة للمشروعات.

كما تفقد بهجات، أعمال المرافق بتلك المشروعات، ووجه بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق الخاصة بالمشروعات الخدمية لتسليمها للجهات المختصة مثل وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم.

وأثنى بهجات على التزام الجميع بالعمل بشكل مكثف مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار المهندس أشرف فتحى محمود، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ سوق تجارية، وملعب ثلاثى، إسكان اجتماعي بالمدينة، وجارٍ تنفيذ سوق أخرى بنسبة إنجاز بلغت أكثر من 80%، وكذا تنفيذ مدرسة للتعليم الثانوى بنسبة إنجاز بلغت أكثر من 65%، ومبنى وحدة صحية بنسبة إنجاز بلغت حوالى 75%.

وبالنسبة للمشروعات الخدمية بموقع (1185) عمارة إسكان اجتماعى بالمدينة، أضاف رئيس الجهاز: أنه جارٍ تنفيذ عدد 6 أسواق تجارية، منها 3 أسواق تجارية أوشكت على الانتهاء، وجارٍ تنفيذ 3 مدارس للتعليم الأساسي(ابتدائي - إعدادي)، ومدرسة للتعليم الثانوي، وقسم شرطة ملحق به وحدتا سجل مدني، وإطفاء، كما أنه جارٍ تنفيذ 3 حضانات أطفال، و3 وحدات صحية، بنسب إنجاز متقدمة بتلك المشروعات.