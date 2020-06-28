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ثورة شعب ساندتها قيادة مُخلصة.. أندريه زكي يهنئ السيسي والمصريين بذكرى 30 يونيو

11:59 ص الأحد 28 يونيو 2020
ثورة شعب ساندتها قيادة مُخلصة.. أندريه زكي يهنئ السيسي والمصريين بذكرى 30 يونيو

القس أندريه زكي

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأحد، ببرقيـة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى الثلاثين من يونيو لعام ٢٠٢٠.

جاء في نص البرقية: "الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، بأصدق التهاني القلبية في ذكرى انتصار إرادة الشعب المصري العظيم، يوم الثلاثين من يونيو، ثورة الشعب التي ساندتها القيادة الوطنية المخلصة من القوات المسلحة المصرية، للتأكيد أن مصر لكل المصريين، ولإعادة بناء مصر الحديثة، لنبدأ عهدًا جديدًا من الاستقرار والتنمية، وكل عام وسيادتكم بخير".

القس أندريه زكي السيسي الرئيس السيسي ذكرى 30 يونيو

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