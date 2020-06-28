"الهجرة" تطلق العدد الـ18 من مجلة "مصر معاك"

كتب- أسامة علي:

طرحت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، العدد الـ18 من مجلة "مصر معاك"، وتأتي استمارة "نورت بلدك" للعمالة العائدة من الخارج إلكترونيًّا، كأبرز موضوعات العدد.

تعد مجلة "مصر معاك" أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج؛ لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.

وفي هذا العدد، نتابع جهود الدولة المصرية في عودة المصريين العالقين بالخارج، بالإضافة إلى إطلاق وزارة الهجرة استمارة "نورت بلدك" للعمالة العائدة من الخارج إلكترونيًّا.

وفي السياق ذاته، تتناول ثورة 30 يونيو التي كانت "طوق نجاة" لإنقاذ البلاد من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، إضافة إلى فن صناعة الألباستر، أحد الفنون التي توارثتها الأجيال من الأجداد العظماء القدماء المصريين، وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا في قلب محافظة الأقصر، مدينة طيبة القديمة.

وترحب الوزارة بتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج للنشر عبر صفحات المجلة؛ حتى تكون صوتًا للجاليات المصرية المغتربة.

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