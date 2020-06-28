سرعة الرياح 10.7 متر في الثانية.. البيئة: تركيز الملوثات طوال اليوم على وسط القاهرة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء اليوم الأحد، على مختلف محافظات الجمهورية.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

الأحد

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء متوسطة على شمال وشرق ووسط القاهرة، وجيدة على جنوب وغرب القاهرة، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال ساعات الليل، عدا وسط القاهرة فالعوامل الجوية تساعد على تركيز الملوثات طوال اليوم.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.4 متر في الثانية إلى 10.7 متر في الثانية.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء متوسطة على (دمياط - شبين الكوم - كفرالشيخ - المنصورة - الزقازيق - بلبيس - المحلة - البحيرة - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خاصة ليلا.

وتترواح سرعة الرياح من 1.2 متر في الثانية إلى 9.2 متر في الثانية.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء متوسطة على )قنا – الأقصر – أسوان)، وجيدة على (الفيوم - المنيا – أسيوط – سوهاج – بني سويف)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 1.9 متر في الثانية إلى 9.5 متر في الثانية.

4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء متوسطة على الإسكندرية ومرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها في الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 2 متر في الثانية إلى 8 أمتار في الثانية.

5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء متوسطة على (بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 1 متر في الثانية إلى 9.9 متر في الثانية.