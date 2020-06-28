مصادرة المبنى دون الرجوع للقضاء.. "التنمية المحلية" تكشف موعد العمل بالتراخيص الجديدة

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه يجري العمل على الانتهاء في أسرع وقت من صياغة نماذج تراخيص البناء الجديدة.

وأضاف قاسم، لمصراوي، اليوم الأحد، أنه سيتم العمل بالصيغ الجديدة للتراخيص عقب انتهاء مدة قرار وزير التنمية المحلية بوقف البناء لمدة 6 أشهر ما لم يطرأ جديد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه وزير التنمية المحلية، بصياغة عقود جديدة لتراخيص البناء تتضمن بند مصادرة الحكومة للمبنى المخالف من صاحبه دون الرجوع للقضاء للقيام بذلك.

وأصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قرارا بوقف إصدار تراخيص البناء ووقف التعليات والبناء في 4 محافظات بشكل كامل هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، فضلا عن عواصم المحافظات والمدن الكبرى والكثافات السكانية العالية.