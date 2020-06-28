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الأوقاف: من الوارد رفع تعليق صلاة الجمعة في هذه الحالة

10:35 ص الأحد 28 يونيو 2020
الأوقاف: من الوارد رفع تعليق صلاة الجمعة في هذه الحالة

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف، أنه سيتم نقل صلاة الجمعة المقبلة من مسجد السلطان حسن بالقاهرة، بذات الضوابط التي تمت بها في الأسابيع الماضية.

وأوضحت في بيان لها الأحد، أن صلاة الجمعة المقبلة قاصرة على مسجد السلطان حسن فقط، وتصلى ظهرا بالمنازل أو الرحال حيث كان الإنسان.

وأشارت إلى أنه حال استمرار المصلين على روح الانضباط والالتزام بالضوابط الإجرائية والاحترازية، سيتم عرض الأمر على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، للنظر في رفع تعليق صلاة الجمعة، في الوقت الذي تراه اللجنة مناسبا .

وناشدت الوزارة، العاملين بالأوقاف وكل المصلين الالتزام الجاد والتام بجميع الضوابط الإجرائية والوقائية التي حددتها، حتى تتمكن من رفع تقرير إيجابي إلي لجنة إدارة أزمة كورونا بهذا الشأن.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وبدأت مساجد الجمهورية في استقبال المصلين، فجر أمس السبت، بعد قرار مجلس الوزراء بعودة الصلوات المفروضة، عدا صلاة الجمعة.

وزارة الأوقاف صلاة الجمعة تعليق صلاة الجمعة فيروس كورونا

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