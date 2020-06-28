الاثنين.. رئيس القابضة للمطارات يتفقد مطار القاهرة استعدادًا لبدء الرحلات

كتب- محمد عبيد:

ينفذ المهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات، والمحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، جولة تفقدية الاثنين المقبل، داخل مباني الركاب رقم 2 و3 في مطار القاهرة الدولي، للوقوف على آخر المستجدات داخل الصالات والإجراءات الاحترازية التي تم تنفيذها، تزامنًا مع بدء عودة الطيران المنتظم أول يوليو المقبل.

وتفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، خلال الأيام الماضية، المطارات السياحية، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الرحلات الدولية، والاطمئنان على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأتي هذه الجولات في إطار خطة العمل التي تم وضعها، للوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الطيران استعدادًا لعودة الطيران المنتظم أول يوليو المقبل.

وأكد وزير الطيران المدني، استعداد وجاهزية وزارة الطيران المدني وشركاتها وهيئاتها التابعة لعودة الرحلات الجوية الدولية بشكل منتظم من وإلى مصر اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بتطبيق عدد كبير من الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطارات أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.