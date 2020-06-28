أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

الاثنين.. رئيس القابضة للمطارات يتفقد مطار القاهرة استعدادًا لبدء الرحلات

12:16 ص الأحد 28 يونيو 2020
الاثنين.. رئيس القابضة للمطارات يتفقد مطار القاهرة استعدادًا لبدء الرحلات

محمد سعيد

كتب- محمد عبيد:

ينفذ المهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات، والمحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، جولة تفقدية الاثنين المقبل، داخل مباني الركاب رقم 2 و3 في مطار القاهرة الدولي، للوقوف على آخر المستجدات داخل الصالات والإجراءات الاحترازية التي تم تنفيذها، تزامنًا مع بدء عودة الطيران المنتظم أول يوليو المقبل.

وتفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، خلال الأيام الماضية، المطارات السياحية، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الرحلات الدولية، والاطمئنان على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأتي هذه الجولات في إطار خطة العمل التي تم وضعها، للوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الطيران استعدادًا لعودة الطيران المنتظم أول يوليو المقبل.

وأكد وزير الطيران المدني، استعداد وجاهزية وزارة الطيران المدني وشركاتها وهيئاتها التابعة لعودة الرحلات الجوية الدولية بشكل منتظم من وإلى مصر اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بتطبيق عدد كبير من الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطارات أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

محمد سعيد الشركة القابضة للمطارات ميناء القاهرة الجوي محمد منار وزارة الطيران المدني

الخبر التالى:

"القابضة المياه" تعلن انتظام العمل لجميع العاملين بشركات المياه والصرف الصحي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 63923

    عدد المصابين

  • 16737

    عدد المتعافين

  • 2708

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10008027

    عدد المصابين

  • 5415353

    عدد المتعافين

  • 499102

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رسالة جديدة من آل الشيخ لإدارة الأهلي