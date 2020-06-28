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الدينية والصحة والتشريعية.. لجان البرلمان تستأنف نشاطها غدًا بحضور وزير الأوقاف

12:15 ص الأحد 28 يونيو 2020
الدينية والصحة والتشريعية.. لجان البرلمان تستأنف نشاطها غدًا بحضور وزير الأوقاف

الدكتور محمد مختار جمعة

(مصراوي):


تستأنف اللجان النوعية اجتماعاتها، غدًا الأحد، حيث تستكمل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامه العبد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

كما تناقش لجنة الشئون الصحية، برئاسة النائب الدكتور محمد العماري، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح، خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم (14) لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

كما تناقش اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة في اجتماعها غدًا الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

محمد مختار جمعة مجلس النواب أسامه العبد الحكومة قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية

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