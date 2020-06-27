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آية عبدالرحمن تعلن تعافيها من فيروس "كورونا"

11:27 م السبت 27 يونيو 2020
آية عبدالرحمن تعلن تعافيها من فيروس "كورونا"

آية عبدالرحمن

(مصراوي):


أعلنت الإعلامية آية عبدالرحمن، المذيعة بقناة "إكسترا نيوز" شفاءها من فيروس كورونا المستجد.

وقالت على حسابها بـ"فيسبوك" اليوم السبت: "الحمدلله، تم القضاء على الكورونا باشا بنجاح، بفضل رحمة ربنا ودعواتكم ومحبتكم الصادقة المخلصة العظيم".

وتابعت: "كلمة (شكرًا) ماتوفيش وقفتكم جنبي في المحنة دي.. الأيام اللي جاية إن شاء الله هحكلكم عن أيامي الصعبة المُلهمة مع اللعين ده.. ربنا يحفظنا جميعًا ويحفظ بلدي من أي سوء".

آية عبدالرحمن قناة إكسترا نيوز فيروس كورونا فيسبوك

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