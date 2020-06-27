آية عبدالرحمن تعلن تعافيها من فيروس "كورونا"
(مصراوي):
أعلنت الإعلامية آية عبدالرحمن، المذيعة بقناة "إكسترا نيوز" شفاءها من فيروس كورونا المستجد.
وقالت على حسابها بـ"فيسبوك" اليوم السبت: "الحمدلله، تم القضاء على الكورونا باشا بنجاح، بفضل رحمة ربنا ودعواتكم ومحبتكم الصادقة المخلصة العظيم".
وتابعت: "كلمة (شكرًا) ماتوفيش وقفتكم جنبي في المحنة دي.. الأيام اللي جاية إن شاء الله هحكلكم عن أيامي الصعبة المُلهمة مع اللعين ده.. ربنا يحفظنا جميعًا ويحفظ بلدي من أي سوء".
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