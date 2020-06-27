افتتحها السيسي.. المتحدث العسكري ينشر فيديو مستشفى عزل القوات المسلحة

(مصراوي):

نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، فيديو عن مستشفى العزل للقوات المسلحة، التي تفقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت.

وتحتوي التجهيزات على مستشفيات ميدانية، وقاعات عزل، بقوة إجمالية 4 آلاف سرير، بالإضافة إلى سيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبي الطائر.