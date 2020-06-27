وزارة الدفاع تنشر فيلمًا وثائقيًا عن مستشفى عزل القوات المسلحة بأرض المعارض

(مصراوي):



نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، اليوم السبت، فيلمًا وثائقيًا عن مستشفى العزل للقوات المسلحة، التي تفقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أرض المعارض مساء اليوم السبت.

ويضم المستشفى الميداني قاعات عزل بقوة إجمالية 4 آلاف سرير وسيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبي الطائر.

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