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وزارة الدفاع تنشر فيلمًا وثائقيًا عن مستشفى عزل القوات المسلحة بأرض المعارض

10:42 م السبت 27 يونيو 2020
وزارة الدفاع تنشر فيلمًا وثائقيًا عن مستشفى عزل القوات المسلحة بأرض المعارض

مستشفى عزل القوات المسلحة

(مصراوي):


نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، اليوم السبت، فيلمًا وثائقيًا عن مستشفى العزل للقوات المسلحة، التي تفقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أرض المعارض مساء اليوم السبت.

ويضم المستشفى الميداني قاعات عزل بقوة إجمالية 4 آلاف سرير وسيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبي الطائر.

مستشفى عزل القوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي القوات المسلحة

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