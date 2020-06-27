4 آلاف سرير وإسعاف طائر.. السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي (صور)
09:23 م السبت 27 يونيو 2020
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(مصراوي):
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، بأرض المعارض تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي.
وتحتوي التجهيزات على مستشفيات ميدانية وقاعات عزل بقوة إجمالية 4 آلاف سرير وسيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبي الطائر.
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