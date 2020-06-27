4 آلاف سرير وإسعاف طائر.. السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي (صور)

ينتهي 30 يونيو.. خطوات تقديم التظلم للمستبعدين من مشروع الإسكان الاجتماعي-

في أول أيام الفتح.. كيف بدت مقاهي ومطاعم وسط البلد؟ "صور"

(مصراوي):



تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، بأرض المعارض تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي.

وتحتوي التجهيزات على مستشفيات ميدانية وقاعات عزل بقوة إجمالية 4 آلاف سرير وسيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبي الطائر.