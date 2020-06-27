الليلة.. واعظات الأزهر يبدأن أولى فعاليات البرنامج الحواري مع الفتيات عبر "سوشيال ميديا"

كتب- محمود مصطفى:

تبدأ واعظات الأزهر، الليلة، أولى فعاليات البرنامج الحواري التوعوي مع الفتيات عبر منصات التواصل الاجتماعي، (زووم، واتساب، تليجرام)، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وقال الدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن البرامج التوعوية المهمة للواعظات، تأتي ضمن الجهود المستمرة التي يقدمها الأزهر الشريف في قضية الوعي والتواصل المستمر مع الجمهور وتلبية احتياجاته والرد على استفساراته، خاصة تلك المرتبطة بشئون المرأة التي تمثل جزءًا مهمًا في المجتمع سواء ما يتعلق بدورها التربوي والمجتمعي ورعايتها للأجيال، أم ما يتعلق بالجانب المعرفي لديها، وأهمية أن تكون على وعي تام بكل ما يدور حولها حتى تستطيع أن تؤدي دوردها كما ينبغي.

فيما أوضحت الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات، بأن البرنامج الشامل الذي يمثل انطلاقة مهمة ضمن جهود واعظات الأزهر، يحتوي على مجموعة متنوعة من البرامج الحوارية التوعوية، والتي تناقش كل ما تهتم به الفتاة المسلمة في أمور دينها ودنياها، حيث تشتمل هذه البرامج على: "نور وبيان لحفظ القرآن وتفسيره، كوني ذات أثر، أخلاقيات فتاة مسلمة، الحب في حياة الفتاة كيف يكون؟، فقهيات، معكن على الهواء، افتحي قلبك، أمنيات فتاة، شبهات وردود، قدوتي نساء خالدات"، مشيرة إلى أن البرنامج يُعد الأول من نوعه في التواصل الإلكتروني المباشر مع الفتيات، حيث سبقه برنامج "ذرية طيبة" للأطفال، وكذلك برنامج الدين والمرأة للسيدات خلال شهر رمضان المبارك.