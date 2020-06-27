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​"الأزهر": نقدر بيان الشركة المتحدة حول جهود المشيخة في كافة المجالات

08:32 م السبت 27 يونيو 2020
​"الأزهر": نقدر بيان الشركة المتحدة حول جهود المشيخة في كافة المجالات

الأزهر الشريف

كتب- محمود مصطفى:

أعلن المركز الإعلامي للأزهر الشريف، متابعته بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بشأن الأزهر وجهوده في كافة المجالات الفكرية والعلمية والدعوية.

وأعرب المركز الإعلامي للأزهر، عن تقديره للبيان الذي قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وحرصها على عدم الإساءة لمؤسسة الأزهر العريقة، ورفضها لمحاولات النيل منها وترويج أكاذيب بشأنها، واحترام وعي الشعب المصري وتقديره لرموزه الدينية وجهود الأزهر وعلمائه في كافة المجالات الفكرية والعلمية والدعوية علي المستويين المحلي والعالمي.

وأكد المركز الإعلامي للأزهر على دور الإعلام الهادف في بناء الوعي المجتمعي ونشر الحقائق وإبراز جهود مؤسسات الدولة والنقد البناء الذي يعتمد على بيانات صحيحة، ويساعد على مزيد من الإصلاح والتطوير، خاصة في ظل ما يواجهه العالم وفي قلبه مصرنا الحبيبة من تحديات.

ودعا المركز الإعلامي للأزهر، المولى أن يوفق مصرنا الحبيبة وأن يحفظها من من كل مكروه وسوء.

الأزهر الشريف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المجالات الفكرية

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