أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

حدث في 8 ساعات| إعدام عبدالرحيم المسماري.. وعودة المطاعم والمقاهي بعد 90 يوم إغلاق

07:25 م السبت 27 يونيو 2020
حدث في 8 ساعات| إعدام عبدالرحيم المسماري.. وعودة المطاعم والمقاهي بعد 90 يوم إغلاق

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، مناقشة رئيس الوزراء لجهود تعويضات أُسر الشهداء وأصحاب المنازل والزراعات بشمال سيناء، وتنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي عبدالرحيم المسماري، وتأجيل فتح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء، على طلب وزارة العدل بإعادة تسمية المحاكم الابتدائية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

عبدالرحيم المسماري الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المطاعم مصطفى مدبولي شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة الإرهاب الحصري فيروس كورونا

الخبر التالى:

تنفيذ أعمال مرافق الإسكان الاجتماعي وأراضي "المتميز" بأخميم وبني سويف الجديدتين

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 62755

    عدد المصابين

  • 16737

    عدد المتعافين

  • 2620

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9832349

    عدد المصابين

  • 5309813

    عدد المتعافين

  • 494657

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصراوي في مصنع إنتاج "ريمديسيفير" عقار كورونا الواعد (معايشة)