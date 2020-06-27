حدث في 8 ساعات| إعدام عبدالرحيم المسماري.. وعودة المطاعم والمقاهي بعد 90 يوم إغلاق
كتب- يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، مناقشة رئيس الوزراء لجهود تعويضات أُسر الشهداء وأصحاب المنازل والزراعات بشمال سيناء، وتنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي عبدالرحيم المسماري، وتأجيل فتح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء، على طلب وزارة العدل بإعادة تسمية المحاكم الابتدائية.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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