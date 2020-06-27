هل قياس الملابس في المحلات مصدر لانتقال عدوى كورونا؟ الصحة تجيب

كتب- أحمد جمعة:



كشف الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حقيقة انتقال عدوى فيروس "كورونا المستجد" من خلال قياس الملابس في المحلات.

وقال الدكتور إيهاب عطية، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى: "إن قياس الملابس في حد ذاته لا ينقل عدوى فيروس "كورونا"، ولكن العدوى تنتقل من خلال لمس الأسطح بالأيدي، ثم وضعها على الأنف أو الفم، أو اقتراب الملابس من الأنف والفم".

وأضاف أنه يجب غسل الأيدي بالماء والصابون قبل لمس الأشياء.

