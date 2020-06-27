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بقوة 4 آلاف سرير.. السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

06:42 م السبت 27 يونيو 2020
بقوة 4 آلاف سرير.. السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل لها، بأن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي، بأرض المعارض.

وتتكون تجهيزات القوات المسلحة من 4 آلاف سرير، لعلاج مصابي فيروس كورونا.

الرئيس عبدالفتاح السيسي أرض المعارض فيروس كورونا كوفيد 19 القوات المسلحة العزل الصحي السيسي

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