بقوة 4 آلاف سرير.. السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

(مصراوي):

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل لها، بأن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي، بأرض المعارض.

وتتكون تجهيزات القوات المسلحة من 4 آلاف سرير، لعلاج مصابي فيروس كورونا.