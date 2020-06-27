أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

​محافظة القاهرة: تسليم 10 عرائس يتيمات منح مالية في إطار مبادرة "حياة كريمة" (صور)

05:27 م السبت 27 يونيو 2020
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

(مصراوي):

في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سلّم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، 10 عرائس من اليتيمات المقبلات على الزواج، منح مالية مقدمة من مؤسسة الأورمان، في إطار جهود المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني، لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة.

وأشاد المحافظ بجهود ومساهمات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للتخفيف عن المواطنين والمساهمة في حل مشكلاتهم، خاصة في ظل الأزمة التي خلفها فيروس كورونا، وهو ما يؤكد قيم الترابط والتكافل والعطاء بين أبناء المجتمع المصري.​

مبادرة حياة كريمة منح مالية السيسي خالد عبدالعال

الخبر التالى:

السيسي يوجه بتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين على الطرق الجديدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 62755

    عدد المصابين

  • 16737

    عدد المتعافين

  • 2620

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9832349

    عدد المصابين

  • 5309813

    عدد المتعافين

  • 494657

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التعايش مع كورونا.. اليوم الأول لعودة المطاعم والمقاهي وفتح دور العبادة (تغطية خاصة)