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مطار القاهرة يستقبل 152 مصريًّا عالقًا في قطر عبر مسقط.. اليوم

04:54 م السبت 27 يونيو 2020
مطار القاهرة يستقبل 152 مصريًّا عالقًا في قطر عبر مسقط.. اليوم

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار استقبل، اليوم السبت، رحلة طيران استثنائية قادمة من العاصمة العمانية مسقط؛ على متنها نحو 152 راكبًا من المصريين العالقين بقطر، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا.

وأضافت المصادر أنه وصلت رحلة استثنائية سيرتها شركة "مصر للطيران"، قادمة من سلطنة عمان على متنها نحو 152 مصريًّا، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي تسيره وزارة الطيران لإجلاء أكثر من 3 آلاف مصري عالق بقطر كانوا قد ناشدوا الدولة لعودتهم وبالفعل تم التنسيق مع إحدى شركات الطيران العمانية التي تقوم بإجلاء العالقين من قطر إلى سلطنة عمان ثم يتم نقلهم عبر طائرات شركتَي "مصر للطيران" و"إير كايرو" بواقع رحلتين يوميًّا؛ واحدة لكل منهما.

ويخضع ركاب الرحلة القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار.

وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يومًا.

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