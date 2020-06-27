"القوى العاملة": وصول 1040 عاملًا بالكويت على متن 7 رحلات طيران.. اليوم

كتب - يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه تلقى تقريرًا عاجلًا، اليوم السبت، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًّا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا.



وكشف التقرير عن أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 17 رحلة طيران تحمل على متنها 2415 راكبًا إلى مطارات 4 دول؛ هي: مصر والهند ونيبال وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 7 رحلات تقل 1040 عاملًا من العالقين.



وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ7 ستصل إلى 3 مطارات؛ هي: (القاهرة، وسوهاج، وأسيوط).



وأشار سعد الدين إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، أوضح فيه أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم السبت، وفقًا للجدول المعلن في هذا الخصوص؛ على متنها جميعًا 1040 عاملًا، وجاءت كالتالي:



- الرحلة الأولى، على الكويتية رقم 1653 قيام من مطار الكويت الساعة 7.05 وعلى متنها 130 عاملًا وتصل مطار سوهاج.



- الرحلة الثانية، على الكويتية رقم 1541 وتغادر الكويت 8.30؛ وعلى متنها 200 عامل، وتصل إلى مطار القاهرة.



- الرحلة الثالثة، على الكويتية رحلة رقم 1645 قيام من الكويت 9.05؛ وعلى متنها 145 عاملًا، وتصل إلى مطار سوهاج.



- الرحلة الرابعة، العربية- مصر رقم 722، قيام من الكويت 10.00؛ وعلى متنها 145 عاملًا، تصل إلى مطار القاهرة.



- الرحلة الخامسة، على العربية- مصر رحلة 218، قيام من الكويت 13.00، وتصل مطار أسيوط، وعلى متنها 145 عاملا.



- الرحلة السادسة، على طيران فلاي إيجبت، رحلة رقم 5302 قيام من الكويت 15.15، وتصل مطار أسيوط؛ وعلى متنها 130 عاملًا.



- الرحلة السابعة، طيران الجزيرة رقم 1713، قيام من الكويت 17.05، وصول مطار سوهاج؛ وعلى متنها 145 عاملًا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.