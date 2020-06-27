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في أول أيام الفتح.. كيف بدت مقاهي ومطاعم وسط البلد؟ "صور"

04:46 م السبت 27 يونيو 2020
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كتب- محمد نصار:

تصوير: نادر نبيل وكريم أحمد:

بدأت مقاهي ومطاعم وسط البلد في استقبال المواطنين في أول أيامها بعد عودة الفتح بنسبة 25% وفقا لما أعلنته الحكومة مؤخرا.

ورصدت عدسة مصراوي التزام بعض الأماكن بالإجراءات المعلنة من قبل الحكومة في حين لم تلتزم أماكن أخرى بالتباعد الاجتماعي كما لم يلتزم المواطنون فيها بارتداء الكمامات الواقية.

وسمحت الحكومة بإعادة فتح المقاهي والمطاعم لاستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى إلى حين إشعار آخر مع الالتزام مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وشددت الحكومة على ضرورة ترك مسافة لا تقل عن (2) متر بين طاولات الطعام، و(1) متر بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى (6) أشخاص على المائدة، مع تشغيل المصاعد -إن وجدت- بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية وغلق أماكن ألعاب الأطفال.

فتح المقاهي مطاعم وسط البلد التعايش مع كورونا التباعد الاجتماعي

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