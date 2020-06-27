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مصر تسعى لاتفاق عادل في المصالح المائية.. "إفريقية النواب" تعلق على مفاوضات سد النهضة

04:30 م السبت 27 يونيو 2020
مصر تسعى لاتفاق عادل في المصالح المائية.. "إفريقية النواب" تعلق على مفاوضات سد النهضة

مجلس النواب

كتب- مصراوي:
قالت المهندسة مي محمود، عضو اللجنة الإفريقية بمجلس النواب، اليوم السبت، مشيدةً بالدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ما يخص ملف سد النهضة، إن مصر في ما يخص تدويل قضية سد النهضة توجهت بعرضها على مجلس الأمن باعتبارها قضية سلم وأمن دولي؛ ما دعا رئيس الاتحاد الإفريقي سيريل رامافوسا، إلى عقد قمة إفريقية مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء في هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي بمشاركة الرئيس السوداني ورئيس وزراء إثيوبيا، للوصول إلى اتفاق في ما يخص مفاوضات سد النهضة.

وأشارت محمود إلى أن ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد عبر الفيديو كونفراس، أمس الجمعة، يؤكد أن مصر منفتحة إلى اتفاق عادل ومتوازن في ما يخص المصالح المائية والتنموية للدول الثلاث، مع الوضع في الاعتبار التعهد بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية؛ بما في ذلك عدم البدء في ملء السد دون بلورة اتفاق؛ وهو ما فتح المجال للعودة الفورية إلى مائدة المفاوضات.

وأضافت عضو اللجنة الإفريقية بمجلس النواب أن الشعب المصري يضع الثقة الكاملة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤيته السياسية و الدبلوماسية الواعية في الحفاظ على شريان الحياة في مصر، وكذا ما قدمه ولا يزال يقدمه من أجل دعم التنمية في القارة الإفريقية بالكامل.

سد النهضة المصالح المائية مياه النيل مجلس النواب

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