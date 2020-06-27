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تشغيل ٨٦٧ قطارًا.. ننشر جدول تشغيل قطارات سكك حديد على الوجهَين القبلي والبحري

04:24 م السبت 27 يونيو 2020
تشغيل ٨٦٧ قطارًا.. ننشر جدول تشغيل قطارات سكك حديد على الوجهَين القبلي والبحري

جدول تشغيل قطارات سكك حديد

كتب- أسامة علي:
نشرت هيئة السكك الحديدية، اليوم السبت، جدول تشغيل قطارات السكك الحديدية، بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتوقف وسائل النقل الجماعي بدءًا من الساعة 12 (منتصف الليل) حتى الرابعة صباحًا، اعتبارًا من يوم السبت الموفق ٢٧ مايو ٢٠٢٠.

وقالت وزارة النقل إن هيئة السكك الحديدية قامت بوضع مخطط للوصول بعدد القطارات إلى ٨٦٧ قطارًا على الوجهين القبلي والبحري؛ منها ١٩٨ قطارًا لخدمة الخطوط الرئيسية، و٦٦٩ قطارًا لخدمة خطوط الضواحي والفروع؛ حيث سيتم تشغيل (١٤٢) قطارًا لخدمة ركاب الوجه البحري؛ منها ٢٨ قطارًا مكيفًا، و٣٤ قطارًا سياحيًّا، و٨٠ قطارًا مميزًا، وتشغيل (٥٦) قطارًا لخدمة ركاب الوجه القبلي؛ منها ٣٢ قطارًا مكيفًا و٢٤ قطارًا مميزًا، على أن يبدأ تشغيل القطارات تباعًا من يوم السبت ٢٧ يونيو ٢٠٢٠ حتى أول يوليو ٢٠٢٠، موعد التشغيل الكلي لمخطط جداول تشغيل ٨٦٧ قطارًا.

وجاءت المواعيد كالتالي:

1 (18)1 (29)1 (30)1 (25)1 (28)1 (23)1 (24)1 (22)1 (26)1 (27)1 (21)1 (20)1 (17)1 (19)1 (14)1 (12)1 (9)1 (13)1 (15)1 (16)1 (11)1 (10)1 (8)1 (5)1 (7)1 (1)1 (3)1 (6)1 (4)1 (2)

جدول القطارات مواعيد القطارات السكك الحديدية

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