صور| كمامة وسجادة.. توافد المصلين على صلاة الظهر بمسجد أسد بن الفرات بالدقي
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كتب- محمد نصار:
تصوير- محمود بكار:
توافدت أعداد من المصلين على مسجد أسد بن الفرات في منطقة الدقي وذلك لأداء أول صلاة ظهر عقب إعادة فتح المساجد.
وحرص المصلون على الالتزام بارتداء الكمامات الواقية واصطحاب سجادة الصلاة الخاصة بكل مصلٍ.
وأعلنت الحكومة فتح دور العبادة بداية من اليوم بجميع الاشتراطات الاحترازية مع استمرار غلق الأضرحة ودورات المياه ودور المناسبات.
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