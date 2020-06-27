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صور| إقبال متوسط في أول صلاة ظهر بعد فتح المساجد بالحصري

01:54 م السبت 27 يونيو 2020
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كتب- محمد نصار:

تصوير- جلال المسري:

توافدت أعداد من المصلين على مسجد الحصري في منطقة 6 أكتوبر، لآداء أول صلاة ظهر عقب إعادة فتح المساجد.

واشترطت إدارة مسجد الحصري في 6 أكتوبر أن يكون مع المصلي سجادة الصلاة الخاصة به.

ورصدت عدسة مصراوي عدم الالتزام من جانب جميع المواطنين بارتداء الكمامات بالمخالفة للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للتعايش مع فيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة فتح دور العبادة بداية من اليوم بجميع الاشتراطات الاحترازية مع استمرار غلق الأضرحة ودورات المياه ودور المناسبات.

صلاة ظهر فتح المساجد مسجد الحصري التعايش مع كورونا فيروس كورونا

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