القوى العاملة: تفتيش 11.7 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، التفتيش على عدد 11 ألفا و703 مصنع وشركة خلال الفترة من 30 مارس الماضي حتى 25 يونيو الجاري، وذلك للإجراءات الاحترازية، لحماية العمال في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات، أن محافظة سوهاج، جاءت في مقدمة المحافظات حيث تم التفتيش على 977 منشأة، والشرقية 961، والقاهرة 807 منشآت، والبحيرة 772 منشأة، ودمياط 740، والجيزة 686، والإسكندرية 565، والمنيا 564، وكفر الشيخ 52، والقليوبية 512، والغربية 491، وأسيوط 459، والدقهلية 431، وجنوب سيناء391، وبورسعيد 326، وقنا 295 ، والوادي الجديد 293 ، والمنوفية 290.

وجاءت في الترتيب التاسع عشر على مستوى المحافظات محافظة الأقصر، حيث تم التفتيش على 270 منشأة، وأسوان 240، ومرسى مطروح 239، والفيوم 233، والإسماعيلية 224، وبني سويف 185 منشأة والبحر الأحمر 146، والسويس 86 منشأة.

وكشفت التقارير، عن قيام بعض الشركات بتخفيض العمالة، والعمل بنظام التناوب بين العاملين بعضهم البعض في ورديات لتخفيف تجمعات العمال، فضلا عن قيام المنشآت بتكليف العاملين بها بالعمل إلكترونيا من المنزل.

وأكد وزير القوى العاملة، على ضرورة التعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة".

وتابع الوزير، الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.