

مع نسمات فجر اليوم السبت، ارتفع الأذان معلنا عودة الصلاة في دور العبادة، إيذانا ببدء خطة التعايش مع كورونا في مصر بعد فترة الإغلاق والحظر التي استمرت لعدة أشهر، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفيما عادت دور العبادة لسابق عهدها مع الإلتزام بالاجراءات الاحترازية، بدأ فى الرابعة صباحا سريان قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالخروج الجزئي من حظر التجول، وتخفيف إجراءات مواجهة وبار، تماشيا مع خطة التعايش مع كورونا، التى أعلنها الأسبوع الماضي الدكتور مصطفى مدبولي فى مؤتمر صحفي، وبدأ العمل بها اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر، مع خضوعها بشكل مستمر للمتابعة لتقدير الموقف، لأنه من المستبعد كما أكد الخبراء أن يختفي الفيروس كليا، حتى لو تراجعت نسب الإصابة به.

وتضمنت تلك القرارات إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية وعلى جميع الطرق، واستقبال دور العبادة المصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة ، وقداس الأحد ، والسماح بإستقبال الجمهور بالأماكن التجارية والسياحية والمقاهى والمطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ، وضرورة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة.

اليوم تعود لمصر لحياة ماقبل كورونا فى ظل تدابير صارمة تمنع تفشى الجائحة، حيث لم ينته بعد التحدى الصحى الذى فرضته، فمنحنى الخطر مازال قائما، والخروج الحذر من الحجر المنزلي الذي خضع له الجميع إجباريا بسبب تلك الأزمة الصحية، وعملية منع انتشار العدوى يجب أن تتم بمعايير حازمة وتدابير وإجراءات إحترازية صارمة.

ويقدم مصراوي تغطية خاصة، لليوم الأول لعودة الأنشطة وفتح دور العبادة والمطاعم والمقاهي.. (اضغط هنا)