بعد تنفيذ حكم إعدامه.. شاهد جرائم "المسماري" المتهم الرئيسي في حادث الواحات

كتب- محمد سامي:

نشرت القوات المسلحة فيديو يعلن اعدام عبدالرحيم المسماري العقل المدبر لحادث الواحات، كما يشرح الفيديو جرائم المسماري التي ارتكبها

وأعلنت القوات المسلحة بتنفيذ حكم الإعدام علي الارهابي عبد الرحيم المسماري العقل المدبر لحادث الواحات.

حيث قضت محكمة الجنايات العسكرية حكمها في القضية رقم 160/2018 جنايات عسكرية غرب القاهرة والشهيرة إعلامياً بقضية الواحات البحرية بمعاقبة المتهم الرئيسي في القضية وهو عبد الرحيم محمد المسماري (ليبي الجنسية) بالإعدام شنقا ومعاقبة 22 متهما حضوريا بالسجن المؤبد، و10 متهمين غيابيا بالسجن المؤبد والمشدد وبراءة 20 آخرين.