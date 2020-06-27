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تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي عبدالرحيم المسماري

09:48 ص السبت 27 يونيو 2020
تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي عبدالرحيم المسماري

الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله مسماري

كتب - محمد سامي

علم "مصراوي"، بتنفيذ حكم الإعدام، اليوم علي الإرهابي عبد الرحيم المسماري المتهم الرئيسي في حادث الواحات.

وكانت محكمة الجنايات العسكرية، قضت في حكمها في القضية رقم 160/2018 جنايات عسكرية غرب القاهرة والشهيرة إعلامياً بقضية الواحات البحرية بمعاقبة المتهم الرئيسي في القضية وهو عبد الرحيم محمد المسماري (ليبي الجنسية) بالإعدام شنقا ومعاقبة 22 متهما حضوريا بالسجن المؤبد، و10 متهمين غيابيا بالسجن المؤبد والمشدد وبراءة 20 آخرين.

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