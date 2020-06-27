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محافظ القاهرة يكلف رؤساء الأحياء والمديرين بتنظيم سير العمل طبقًا للاحتياج

09:34 ص السبت 27 يونيو 2020
محافظ القاهرة يكلف رؤساء الأحياء والمديرين بتنظيم سير العمل طبقًا للاحتياج

محافظ القاهرة خالد عبدالعال

القاهرة- (أ ش أ):

أصدر محافظ القاهرة خالد عبدالعال، كتابًا دوريًا كلف فيه رؤساء الأحياء والمديرين بديوان عام المحافظة بتنظيم سير العمل بما لا يخل به، داخل الإدارات التابعة لهم طبقًا للاحتياج مع استمرار خفض العاملين من الحالات المستثناة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 كالحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة ورعاية طفل أقل من 12 عاماً للحفاظ على صحة وسلامة العاملين ولعدم انتشار فيروس كورونا على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من غدٍ الأحد ولحين صدور تعليمات جديدة.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بقيام السلطة المختصة بتنظيم العمل بالجهة التابعة لها ووضع قواعد تشغيل العاملين طبقًا لما تراه محققًا للصالح العام ويراعى تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

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خالد عبدالعال رؤساء الأحياء تنظيم سير العمل

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