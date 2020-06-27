أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

فيديو مشاركة السيسي في القمة الأفريقية المصغرة بشأن سد النهضة

12:57 ص السبت 27 يونيو 2020
فيديو مشاركة السيسي في القمة الأفريقية المصغرة بشأن سد النهضة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

(مصراوي):

نشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو لمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة الأفريقية المصغرة، بشأن سد النهضة.

وشارك في القمة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة عبدالله الحمدوك رئيس وزراء السودان، وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.

السيسي سد النهضة الاتحاد الأفريقي عبدالله الحمدوك آبي أحمد إبراهيم أبو بكر كيتا فيلكس تشيسيكيدي إثيوبيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 62755

    عدد المصابين

  • 16737

    عدد المتعافين

  • 2620

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9832349

    عدد المصابين

  • 5309813

    عدد المتعافين

  • 494657

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السودان: توافقنا على تأجيل ملء خزان سد النهضة (تفاصيل)