فيديو مشاركة السيسي في القمة الأفريقية المصغرة بشأن سد النهضة

(مصراوي):

نشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو لمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة الأفريقية المصغرة، بشأن سد النهضة.

وشارك في القمة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة عبدالله الحمدوك رئيس وزراء السودان، وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.