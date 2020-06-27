أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

مبادرة لـ"الأوقاف" و"الشباب" لتوعية رواد المساجد بإجراءات مواجهة كورونا

12:14 ص السبت 27 يونيو 2020
مبادرة لـ"الأوقاف" و"الشباب" لتوعية رواد المساجد بإجراءات مواجهة كورونا

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت الدكتور عبدالله حسن عبدالقوي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، قيام مجموعات من الشباب المدرب المتطوع بوزارة الشباب والرياضة، بتوعية المواطنين عند قصدهم للمساجد بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الأوقاف.

وأضاف حسن في تصريحات له، الجمعة، أن هذه الإجراءات أهمها:

1. ضرورة ارتداء المصلين للكمامة.

2. اصطحاب المصلِّي للمصلَّى الشخصي (سجادة صلاة شخصية).

3. وضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها .

4. عدم المصافحة أو المعانقة .

وأشار إلى أنه سيسهم المتطوعون من وزارة الشباب والرياضة في تنظيم دخول المصلين للمساجد.

من جانب آخر سيقوم الأئمة بالتذكير بهذه الإجراءات قبيل كل صلاة، لرفع مستوى الوعي بأهمية الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وزارة الأوقاف فيروس كورونا كوفيد 19 وزارة الشباب والرياضة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 62755

    عدد المصابين

  • 16737

    عدد المتعافين

  • 2620

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9832349

    عدد المصابين

  • 5309813

    عدد المتعافين

  • 494657

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السودان: توافقنا على تأجيل ملء خزان سد النهضة (تفاصيل)