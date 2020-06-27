مبادرة لـ"الأوقاف" و"الشباب" لتوعية رواد المساجد بإجراءات مواجهة كورونا

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت الدكتور عبدالله حسن عبدالقوي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، قيام مجموعات من الشباب المدرب المتطوع بوزارة الشباب والرياضة، بتوعية المواطنين عند قصدهم للمساجد بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الأوقاف.

وأضاف حسن في تصريحات له، الجمعة، أن هذه الإجراءات أهمها:

1. ضرورة ارتداء المصلين للكمامة.

2. اصطحاب المصلِّي للمصلَّى الشخصي (سجادة صلاة شخصية).

3. وضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها .

4. عدم المصافحة أو المعانقة .

وأشار إلى أنه سيسهم المتطوعون من وزارة الشباب والرياضة في تنظيم دخول المصلين للمساجد.

من جانب آخر سيقوم الأئمة بالتذكير بهذه الإجراءات قبيل كل صلاة، لرفع مستوى الوعي بأهمية الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).