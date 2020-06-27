​طلب إحاطة في البرلمان بشأن امتحانات السنة النهائية بالجامعات

(مصراوي):

تقدمت مي محمود عضو مجلس النواب بطلب إحاطة، إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن امتحانات السنة النهائية بكافة الجامعات المصرية.

وقالت محمود في طلبها: "نظرًا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي يجتاح العالم، ومن خلال نهج الحكومة في التكامل ما بين الوزارات للمرور من الأزمة، وبدء تفعيل إجراءات التعايش مع الجائحة، اتقدم بطلب إحاطة بشأن امتحانات السنة النهائية بكافة الجامعات المصرية، التي من المقرر عقدها في الأول من يوليو 2020 وما قد يعانيه الطلاب المغتربين من عدم توافر أماكن إقامة في المدن الجامعية، نتيجة تحويل الكثير منها لأماكن للحجر الصحي، ما يكبد الطلاب مشقة السفر من محافظة لأخرى يوميًا أو عناء البحث عن أماكن للإقامة لطلبة المحافظات البعيدة التي يصعب معها السفر اليومي".

وتساءلت عن الإجراءات المتبعة وآليات الحل في ظل هذه الظروف، وإمكانية استبدال الامتحانات بأبحاث أسوة بباقي السنوات الأخرى.