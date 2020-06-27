​ "الزراعة": ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 3.4 مليون طن

كتب- أحمد مسعد:

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى حوالي 3 ملايين و470 ألف طن خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم أزمة تفشي فيروس كورونا في العالم.



وأضاف وزير الزراعة، أن المنتجات الزراعية المصرية تغزو أسواق 160 دولة في جميع قارات العالم بحوالي 305 سلع زراعية.

ومن ناحيته، قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة هي الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وأوضح أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و387 ألف 625 طن ، بالإضافة إلي تصدير 661 ألف و580 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 267 ألف و223 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 96 ألف و186 طن، في حين احتل الثوم على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 29 ألف و685 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 20 ألف و622 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا المركز السابع بإجمالي 15 ألف و58 طن، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 4 آلاف و477 طن، بينما حصل الرومان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4 الف و274 طن، بينما حصل الخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 2618 طن.