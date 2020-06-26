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بالصور- "الآثار": الاقتراب من إقامة أول مسلة معلقة في العالم

11:30 م الجمعة 26 يونيو 2020
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(مصراوي):

أعلن الدكتور عيسى زيدان مدير الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار للمتحف المصري الكبير، اقتراب الانتهاء من ترميم وإقامة أول مسلة معلقة في العالم أمام الواجهة الرئيسية للمتحف المصري الكبير.

ووجّه "زيدان" الشكر إلى اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف الكبير والمنطقة المحيطة به، ولكل المرممين والأثريين والمهندسين وكل العاملين في المتحف المصري الكبير، الذين شاركوا في أعمال ترميم المسلة.

وقال زيدان في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "فكرة إنشاء ميدان أول مسلة معلقة في العالم بالمتحف الكبير، اقترحها اللواء عاطف مفتاح، حيث تظهر المسلة براعة المصري في تصميم ونحت الآثار القديمة، وهذه أول مرة تجرى بأيادي مصرية خالصة وتصميم مصري خالص".

وأضاف: "تحتوي المسلة على خرطوش الملك رمسيس الثاني، أسفل بدن المسلة وكان الغرض من التصميم الذي أعده مفتاح، هو كيفية رؤية الخرطوش من أسفل ومن خلال التصميم يمكن للزائر لميدان المسلة الدخول إلى قاعدة المسلة لرؤية القاعدة الأثرية أسفله، وبالنظر إلى أعلى يمكن رؤية خرطوش الملك رمسيس الثاني في بانوراما تخطف الأبصار".

جدير بالذكر أن المسلة، تعود للملك رمسيس الثاني والتي تم نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية ويبلغ طولها حوالي 16 مترًا، وتزن 110 أطنان بالقاعدة الأساسية، وتبلغ مساحة التصميمات الهندسية الخاصة بالمسلة حوالي 28 ألف متر، وتحتوي على خرطوش الملك رمسيس أسفل بدن المسلة والذي أخفاه رمسيس إلى ما يقرب من 3500 عام.

المتحف المصري الكبير عيسى زيدان مسلة معلقة وزارة الآثار

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