​​بعد ساعات.. 11 إجراء من الحكومة لتخفيف إجراءات "كورونا" وإلغاء الحظر

(مصراوي):



وافق مجلس الوزراء، على عدد من القرارات، الخاصة بالإغلاق الذي فرض على البلاد في إطار أزمة تفشي فيروس "كورونا".

وشملت القرارات:

1- إلغاء قرار حظر الحركة الجزئي اعتبارًا من يوم السبت 27 يونيو 2020.

2- إعادة فتح المطاعم والصالات الرياضية والمقاهي، مع السماح بتواجد 25% فقط من قدرتها الاستيعابية، مع حظر تقديم "الشيشة".

3- استمرار العمل ببعض التدابير الاحترازية المتخذة في وحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

4- إغلاق جميع المحال التجارية في التاسعة مساءً، على أن تستمر المطاعم والمقاهي حتى العاشرة مساءً.

5- استمرار إغلاق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.

6- استمرار عمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل الساعة 12 مساءً، لإتاحة المجال أمام حركة المواطنين، على أن تعاود التشغيل مجددًا في الرابعة من صباح اليوم التالي.

7- فتح دور العبادة تدريجيًا، مع استمرار تعليق أداء العبادات الجماعية الأسبوعية، سواء في المساجد أو الكنائس، مع إغلاق دورات المياه واستمرار إغلاق دور المناسبات.

8- فتح المنشآت الثقافية ودور السينما والمسارح، بنسبة 25% من قدرتها الاستيعابية، حتى يتم تقييم الوضع وزيادة نسبة الإشغال تدريجيًا.

9- استمرار تعليق تواجد الطلاب لتلقي العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أياً كان نوعها، وتواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقى العلم تحت أي مسمى، ولا يسري ذلك على جميع أعمال الامتحانات طبقًا لما تحدده السلطة المختصة.

10- تقدم الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات جميع خدماتها للمواطنين، طبقًا لما تقدره السلطة المُختصة بكل جهة، وبمراعاة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية.

11- التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو دور العبادة.

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