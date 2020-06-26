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​الزراعة: 187 مليون جنيه تمويلاً جديدًا لمشروع البتلو لصغار المربين والمزارعين

10:41 م الجمعة 26 يونيو 2020
​الزراعة: 187 مليون جنيه تمويلاً جديدًا لمشروع البتلو لصغار المربين والمزارعين

المهندس مصطفي الصياد

كتب- أحمد مسعد:

أعلن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، موافقة مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ187 مليون جنيه.

وأضاف الصياد، اليوم الجمعة، أن المشروع يخدم 989 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 12998 رأس ماشية محلية وأيضًا مستوردة محسنة وراثيًا سريعة النمو؛ لتسمينها ضمن المشروع القومي لإحياء البتلو، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حوالي مليار و345 مليون جنيه حتى الآن لعدد 8341 مستفيدًا، ولتمويل 95220 رأس ماشية.

وشدد الصياد، على تعليمات وزير الزراعة بضرورة تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومي للبتلو سواء محليًا أو مستوردًا، مع توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها، موضحًا أن المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلي والمستورد يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك.

مصطفى الصياد وزارة الزراعة الثروة الحيوانية السيد القصير

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