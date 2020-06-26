نهاد صبيح تعتذر عن كتابة مقالها هذا الأسبوع في "مصراوي"

(مصراوي):



أعلنت الكاتبة نهاد صبيح، اعتذارها عن كتابة مقال هذا الأسبوع، لتواصل الكتابة الأسبوع المقبل.

وحصلت الكاتبة على درجة الماجستير في الاستراتيجية القومية، بتقدير امتياز، من كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وحملت الرسابة عنوان "استراتيجية مقترحة لأثر مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن القومي المصري"، وللكاتبة العديد من المقالات.

يذكر أن صبيح، أنتجت العديد من الأعمال منها "مد وجزر" بالإضافة إلى أحدث أعمالها بعنوان "عالحلوة والمرة"، الذي طرح في معرض الكتاب الأخير.

ويدور الكتاب حول أحداث الحياة حلوها ومرها، بما تحمله من موجات فرح وحزن وشقاء وراحة، خالصًا إلى تأكيد على أن المشكلات مهما طالت ستنتهي والحزن مهما طال سيعقبه فرح.

ويوجه الكتاب نصيحة مهمة وهي أن نعيش حياتنا بسعادتها وشقائها، بحلوها ومرها، بحزنها وفرحها، فالحياة نفسها لن تدوم على حال واحد ولا لشخص واحد ولا على شخص واحد.